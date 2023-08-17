Белгород, 17 августа, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Украинские боевики вновь попытались совершить попытку террористической атаки по объектам на территории России. БПЛА обнаружен и уничтожен, сообщили 17 августа в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

В оборонном ведомстве уточнили, что попытка ВСУ совершить атаку беспилотниками самолётного типа была совершена 17 августа в 22:22 мск.

Отмечается, что украинский дрон был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений в результате пресеченной террористической атаки нет, добавили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, ранее о сбитом дроне над селом Никольское сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в ночь на 18 августа в Шебекинском городском округе сработала система ПВО — был сбит беспилотник украинских войск.

Около 09:00 мск 17 августа также пресекли попытку ВСУ осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолётного типа над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет.

Российские ПВО утром 16 августа уничтожили три украинских дрона над Калужской областью.

За атаками на Крымский мост 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года стоит Киев, а Служба безопасности Украины передала американскому каналу CNN видео нападения. Об этом заявил глава ведомства Василий Малюк.