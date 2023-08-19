Великий Новгород, 19 августа, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Украинский беспилотник совершил террористическую атаку на аэродром в Новгородской области, сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что речь идёт об аэродроме Сольцы.

Ранее, 19 августа, Минобороны России сообщило, что в 10 утра украинский БПЛА коптерного типа осуществил атаку на военный аэродром в Новгородской области. В результате удара возник пожар, повреждение получил один самолёт.

«Пострадавших нет. Ситуация в регионе спокойная, контролируемая, все необходимые меры безопасности предприняты. Уверен, что действия преступного киевского режима не останутся без ответа», — написал Никитин в своём Telegram-канале.

Как ранее передавало ИА Регнум, 18 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили украинский беспилотник, который пытался атаковать центр Москва-сити. Никто не пострадал. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что очередная попытка киевского режима нанести удар беспилотником по Москве подтверждает его преступную сущность.

Ранее Киев и сам признавал, что осуществляет теракты на территории России.