Стокгольм, 13 августа, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Шведов и связанные с королевством компании за рубежом предостерегли об опасности и призвали быть осторожными из-за акций с сожжением Корана в стране. Об этом 13 августа заявил в своём обращении советник по нацбезопасности страны Хенрик Ландерхольм.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Правительство и ответственные ведомства следят за развитием событий и принимают различные меры для защиты шведов и шведских интересов за рубежом и противодействия ненавистническим сообщениям о Швеции. Шведы и компании за рубежом, связанные со Швецией, должны проявлять повышенную бдительность и осторожность», — говорится в сообщении.

В тексте отмечаются несколько событий, произошедших после сожжения Корана в Швеции, которые указывают на усиление угрозы, в частности призывы к нападениям на Швецию от террористических групп и штурм шведского посольства в Багдаде.

«Имеются также признаки того, что террористические группы планировали другие действия, направленные против интересов Швеции за рубежом», — написал советник.

Ландерхольм подчеркнул, что ситуация с безопасностью ухудшилась и Швеция стала «приоритетной целью». По его словам, Великобритания якобы изменила рекомендации по поездкам в Швецию, основываясь на возросшей угрозе.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня полиция Стокгольма в исламский праздник Курбан-байрам разрешила проведение акции с сожжением Корана. Изначально организаторам отказали из-за возможных угроз и терактов, но они обжаловали решение в суде, который встал на их сторону.

Акция вызвала негодование исламских стран — в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства Швеции и потребовали высылки посла королевства из страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал акцию с сожжением Корана подлой и заявил, что враги ислама и человечества пытаются устраивать провокации под защитой полиции, но не смогут реализовать свои амбиции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг счёл легальным сожжение Корана и заявил, что оно не было юридически незаконным.

В МИД России заявили, что акция стала очередным провокационным актом исламофобии, прикрываемым рассуждениями о демократии. Ведомство подчеркнуло, что «грош цена такой демократии». Президент страны Владимир Путин назвал неуважение к Корану преступлением. Во время посещения мечети Джума в Дербенте он подчеркнул, что Коран — святыня для мусульман и для многих других людей, но в некоторых странах не уважают религиозные чувства.

Позднее шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что страна столкнулась с самым серьёзным ухудшением ситуации в сфере безопасности после Второй мировой войны. Он посчитал, что этими проблемами могут воспользоваться отдельные государства. Кристерссон добавил, что шведское правительство приступило к анализу правовой ситуации и изучает возможность пересмотра закона об общественном порядке.