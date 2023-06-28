Стокгольм, 28 июня, 2023, 14:07 — ИА Регнум. В Стокгольме разрешили провести демонстрацию с сожжением Корана рядом с мечетью. Об этом в среду, 28 июня, сообщило Шведское радио.

ТАСС/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Ранее городская полиция отказала в проведении акции, обосновав это возможными угрозами в адрес страны и риском терактов. Но организаторы обратились в суд, который признал решение правоохранителей ошибочным. Теперь полицейские одобрили демонстрацию, мотивируя это формулировкой суда о том, что для отказа необходимы чёткие опасения в нарушении из-за акции порядка и безопасности. Акцию планируется провести в период празднования Курбан-байрама, который по разным календарям отмечается с 27 июня по 1 июля.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года датский политик и лидер ультраправой партии «Жёсткий курс» Расмус Палудан сжёг Коран перед посольством Турции в Стокгольме. По предварительным данным, он получил на это разрешение правительства Швеции. Таким образом он хотел продемонстрировать, что не согласен с участием турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в решении вопросов, касающихся Дании и Швеции.

Президент Турции жёстко отреагировал на акцию Палудана и заявил, что шведские власти после этого могут не ждать поддержки Анкары во вступлении в НАТО. Эрдоган обвинил Стокгольм в благосклонности к подобным антиисламским акциям.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал сожжение Корана в Стокгольме актом недопустимого вандализма. Он заявил, что нельзя плевать на то, что свято для другого человека, и переходить границы человечности в политической борьбе.

Акцию Палудана осудил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Он назвал её актом неуважения по отношению к мусульманам. Он отметил, что свобода слова — фундаментальная часть демократии, но то, что законно, не всегда уместно. Сам Палудан позднее заявил, что удивлён бурной реакцией общественности на его действия.