Багдад, 29 июня, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Группа иракцев, протестующих против акции сожжения копии священной для мусульман книги ― Корана, которая прошла в Стокгольме, ворвалась территорию посольства Швеции в Багдаде. Об этом 29 июня сообщили иракские СМИ.

Кадр из видео Протестующие у посольства Швеции в Багдаде

Известно, что протестующие проникли на территорию дипломатического ведомства, сломав ворота.

По данным телеканала Al Sumria, протестующие, проникшие на территорию посольства, уже покинули её.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816489" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Протестующие ворвались на территорию посольства Швеции в Багдаде

Всего около здания шведского диппредставительсва собралось более сотни недовольных. Участники пикета потребовали высылки посла Швеции из Ирака в знак протеста против осквернения одной из святынь ислама.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня в Стокгольме разрешили провести демонстрацию с сожжением Корана рядом с мечетью. Ранее городская полиция отказала в проведении акции, обосновав это возможными угрозами в адрес страны и риском терактов. Но организаторы обратились в суд, который признал решение правоохранителей ошибочным.

В центре столицы Швеции в первый день Курбан-байрама иммигрант из Ирака сжёг Коран у главной мечети города.

Президент России Владимир Путин заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан осудил акцию в Швеции, назвав её подлым поступком. Он подчеркнул, что закрывать глаза на такого рода события «означает быть соучастником преступления».

Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель заявил, что США считают неуважительным и недопустимым сожжение Корана в Швеции.

На фоне этой акции власти Марокко отозвали посла из Швеции на неопределённый срок.