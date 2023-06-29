Багдад, 29 июня, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Группа иракцев, протестующих против акции сожжения копии священной для мусульман книги ― Корана, которая прошла в Стокгольме, ворвалась территорию посольства Швеции в Багдаде. Об этом 29 июня сообщили иракские СМИ.

Кадр из видео
Протестующие у посольства Швеции в Багдаде

Известно, что протестующие проникли на территорию дипломатического ведомства, сломав ворота.

По данным телеканала Al Sumria, протестующие, проникшие на территорию посольства, уже покинули её.

Протестующие ворвались на территорию посольства Швеции в Багдаде

Всего около здания шведского диппредставительсва собралось более сотни недовольных. Участники пикета потребовали высылки посла Швеции из Ирака в знак протеста против осквернения одной из святынь ислама.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня в Стокгольме разрешили провести демонстрацию с сожжением Корана рядом с мечетью. Ранее городская полиция отказала в проведении акции, обосновав это возможными угрозами в адрес страны и риском терактов. Но организаторы обратились в суд, который признал решение правоохранителей ошибочным.

В центре столицы Швеции в первый день Курбан-байрама иммигрант из Ирака сжёг Коран у главной мечети города.

Президент России Владимир Путин заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан осудил акцию в Швеции, назвав её подлым поступком. Он подчеркнул, что закрывать глаза на такого рода события «означает быть соучастником преступления».

Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель заявил, что США считают неуважительным и недопустимым сожжение Корана в Швеции.

На фоне этой акции власти Марокко отозвали посла из Швеции на неопределённый срок.