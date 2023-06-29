Москва, 29 июня, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Россия решительно отвергает исламофобские провокации и потакание религиозным радикалам со стороны Швеции. Об этом 29 июня заявили в российском Министерстве иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Уже в который раз был допущен провокационный акт исламофобии, прикрываемый рассуждениями о пресловутой «свободе слова» и «демократии». Грош цена такой «демократии», если на деле она ведёт к произволу и вседозволенности», — говорится в сообщении ведомства об акции сожжения Корана в Стокгольме.

Ведомство отметило, что мировая общественность обязана совместно противодействовать таким позорным нарушениям прав верующих, которые к тому же совершаются в день празднования по всему миру мусульманского праздника Курбан-байрама.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня полиция Стокгольма в исламский праздник Курбан-байрам разрешила проведение акции с сожжением Корана. Изначально организаторам отказали из-за возможных угроз и риска терактов, но те обжаловали решение в суде, который встал на их сторону.

Президент России Владимир Путин впоследствии назвал неуважение к Корану преступлением. Он подчеркнул, что Коран — святыня для мусульман и для многих других людей, но в некоторых странах не уважают религиозные чувства.

Акция вызвала бурю негодования в исламских странах. Например, в протестующие в Багдаде прорвались не территорию посольства Швеции. Она потребовали высылки посла королевства из Ирака в знак протеста против осквернения святыни.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал акцию с сожжением Корана подлой. Он заявил, что враги ислама и человечества пытаются устраивать провокации под защитой полиции и подчеркнул, что те, кто допускает такое и потворствует, не смогут реализовать свои амбиции.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг счёл легальным сожжение Корана в Швеции. Он заявил, что понимает чувства и глубину эмоций людей после этого инцидента, но считает, что сожжение не было незаконным с юридической точки зрения властей Стокгольма. Генсек отметил, что он защищает право людей быть несогласными, и считает это свободой самовыражения.