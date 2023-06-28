Москва, 28 июня, 2023, 20:31 — ИА Регнум. В России неуважение к Корану является преступлением, заявил президент Владимир Путин во время посещения мечети Джума в Дербенте 28 июня. Глава государства подчеркнул, что в России глубоко уважают Коран и религиозные чувства мусульман.

Сергей Савостьянов / ТАСС

«В нашей стране это преступление, и по конституции, и по 282-й статье Уголовного кодекса. Это преступление — неуважение и разжигание межконфессиональной розни», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что россияне всегда будут придерживаться этого правила. Он отметил, что отношения между мусульманами и православными верующими скрепляют единство российского народа.

«Это святыня для мусульман и для всех других является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе: не уважают религиозные чувства людей и ещё говорят, что это не преступление», — заявил российский лидер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что полиция Стокгольма разрешила проведение демонстрации с сожжением Корана. Сначала организаторам отказали из-за возможных угроз в адрес страны и риска терактов, но те обжаловали решение в суде, который встал на их сторону. После этого полиция одобрила демонстрацию, мотивируя это формулировкой суда о том, что для отказа необходимы чёткие опасения в нарушении порядка и безопасности.

Акцию осудил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он назвал подобные антиисламские действия, подающиеся под видом свободы слова, недопустимыми и подчеркнул, что закрывать глаза на такое значит становиться соучастником преступления.

В беседе с ИА Регнум член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев заявил, что европейцы относятся неподобающим образом не только к исламу, но и к христианству, иудаизму и другим конфессиям. По его мнению, в результате этого Швеция рискует столкнуться с обострением активности местных радикальных групп.