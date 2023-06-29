Анкара, 29 июня, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал подлой акцию с сожжением Корана в Швеции. В видеообращении 29 июня он заявил, что Анкара не поддастся угрозам и провокациям.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Враги ислама и человечества пытаются омрачить этот климат провокациями под защитой полиции. Подлое нападение в Швеции — одна из них. Те, кто допускает это, и те, кто потворствует этому подлому акту, не смогут реализовать свои амбиции», — сказал Эрдоган.

28 июня полиция Стокгольма в мусульманский праздник Курбан-байрам разрешила проведение демонстрации с сожжением Корана. Сначала организаторам отказали из-за возможных угроз и риска терактов, но те обжаловали решение в суде, который встал на их сторону.

Президент России Владимир Путин назвал неуважение к Корану преступлением. Он подчеркнул, что Коран — святыня для мусульман и для многих других людей, но в некоторых странах не уважают религиозные чувства.

Акцию осудил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он заявил, что такие антиисламские действия, подающиеся под видом демократии, недопустимы. Дипломат подчеркнул, что закрывать глаза на такое значит становиться соучастником преступления.

Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель заявил, что США считают неуважительным и недопустимым сожжение Корана в Швеции. Он назвал очернение религиозных текстов глубоко неуважительным и вредным. Однако, по его словам, эти события никак не повлияли на позицию Соединённых Штатов о необходимости вступления Швеции в НАТО.

Ранее в беседе с ИА Регнум член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев заявил, что европейцы относятся неподобающим образом не только к исламу, но и к христианству, иудаизму и другим конфессиям. По его мнению, в результате этого Швеция рискует столкнуться с обострением активности местных радикальных групп.