Брюссель, 29 июня, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг счёл легальным сожжение Корана в Швеции. Об этом он заявил 29 июня на пресс-конференции в Брюсселе.

Nato.int Йенс Столтенберг

«Я понимаю чувства и глубину эмоций, которые вызвал этот инцидент. Однако эти действия, которые оскорбительны и достойны осуждения, не обязательно незаконны в суверенной юридической системе. Мы также видели протесты против Турции и НАТО в Швеции. Всё это мне не нравится, но я защищаю право людей быть несогласными, это свобода самовыражения», — сказал генсек.

Столтенберг заявил, что для него наиболее важна финализация вступления Швеции в НАТО, которое он планирует обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Генсек сообщил, что на встрече министров иностранных дел и советников по нацбезопасности в Брюсселе стороны изучат исполнение Швецией поставленных перед ней обязательств, в том числе согласованных ранее с Турцией и Финляндией.

Эрдоган ранее назвал акцию с сожжением Корана подлой. Он заявил, что враги ислама и человечества пытаются устраивать провокациями под защитой полиции. Турецкий лидер подчеркнул, что те, кто допускает такое и потворствует, не смогут реализовать свои амбиции.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня полиция Стокгольма в мусульманский праздник Курбан-байрам разрешила проведение демонстрации с сожжением Корана. Сначала организаторам отказали из-за возможных угроз и риска терактов, но те обжаловали решение в суде, который встал на их сторону.

Президент России Владимир Путин назвал неуважение к Корану преступлением. Он подчеркнул, что Коран — святыня для мусульман и для многих других людей, но в некоторых странах не уважают религиозные чувства.

Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель заявил, что США считают неуважительным и недопустимым сожжение Корана в Швеции. Однако, по его словам, эти события никак не повлияли на позицию Штатов о необходимости вступления королевства в НАТО.