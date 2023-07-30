Стокгольм, 31 июля, 2023, 01:57 — ИА Регнум. Швеция столкнулась с самым серьезным ухудшением ситуации в сфере безопасности со времен Второй мировой войны, заявил шведский премьер-министр королевства Ульф Кристерссон по итогам переговоров с главой датского кабинета министров Метте Фредериксен, сообщается на сайте правительства Швеции.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Они обсуждали акции с сожжением Корана, которые прошли в обоих государствах. Кристерссон считает, что проблемами в области безопасности могут воспользоваться некоторые государства.

Премьер-министр отметил, что и Швеция, и Дания видят угрозу в таком положении дел. Власти обоих королевств уже договорились принять соответствующие меры. Кристерссон добавил, что шведское правительство приступило к анализу правовой ситуации и изучает возможность пересмотра закона об общественном порядке.

В конце июня полиция Швеции разрешила проведение акции в Стокгольме с сожжением Корана у главной мечети в первый день праздника Курбан-байрам. В этом участвовал иммигрант из Ирака.

Акция вызвала волну протестов в исламских странах. Так, в Багдаде протестующие взяли штурмом здание шведского посольства и подожгли его. Кроме того, иракские власти объявили о высылке из страны посла Швеции Джессику Свардстрём.

В середине июля власти Швеции также согласовали проведение акции по сожжению Библии и Торы, но мероприятие, которое провели у посольства Израиля, прошло без сожжения этих книг.