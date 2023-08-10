Вашингтон, 10 августа, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден обманывает американцев, заявляя, что российский лидер Владимир Путин проиграл в конфликте на Украине, заявил бывший разведчик вооружённых сил США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Джо Байден

Отставной разведчик заявил, что американский президент приукрашивает положение ВСУ, чтобы оправдать те средства, которые США отправляют на Украину. При этом подобные высказывания не повлияют на реальное положение дел, отметил военный эксперт.

«Когда он говорит: «Путин проиграл!» — не будет же тот сидя перед телевизором вздыхать: «А я то и не знал! Спасибо, Джо, что сказал. Я сдаюсь!» — пошутил Риттер.

Он заявил, что власти США хотят заткнуть рот тем, кто сообщает о реальном положении дел на Украине, чтобы граждане не задавали неудобных вопросов. При этом правду знают все стороны конфликта, подчеркнул Риттер.

Ранее он заявил, что российская армия перехватила инициативу на фронте после провала контрнаступления ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через два месяца в Минобороны России сообщили, что противник потерял более 43 тыс. военнослужащих, не считая раненых наёмников и погибших в ходе ударов высокоточным оружием по тылам ВСУ. Кроме того, противник потерял 4,9 тыс. единиц техники, в том числе более 1,8 тыс. танков и бронемашин, включая 25 танков Leopard. При этом противник не смог нигде прорвать линию обороны и добиться ощутимых успехов.

Украинские врачи также сообщили о колоссальных потерях в рядах ВСУ. Они рассказали газете The New York Times, что с фронта привозят очень много раненых, участвовавших в контрнаступлении. Журналисты этого издания также привели рассказ украинского военнослужащего, который сообщил, что от его батальона за месяц осталось только 10 человек.