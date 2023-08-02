Нью-Йорк, США, 2 августа, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Украинские врачи сообщили о колоссальном числе раненых военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении, сообщила 2 августа газета The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным издания, которое ссылается на медиков, расположенные недалеко от линии фронта медицинские посты постоянно получают приток солдат, раненных в боях.

Власти Украины разрешили журналистам посетить несколько таких постов. По словам медика, который работает в одном из таких пунктов, поступает колоссальное число раненых военных, задействованных в контрнаступлении. Особенно много травм украинские военные получают в результате взрыва мин.

Как передавало ИА Регнум, 30 июля The New York Times написала о том, что один из батальонов украинской армии столкнулся с такой потерей личного состава, что от подразделения за месяц осталось только 10 человек. Кроме того, издание распространило информацию об одном из боёв, в ходе которого ВСУ потеряли девять из десяти бронемашин MaxxPro.

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в свою очередь уточнял, что Читайте также: Вооружённые силы Украины в рамках своего контрнаступления теряют своих военных в «промышленных масштабах».

ВСУ начали попытки провести контрнаступление 4 июля 2023 года. Глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что украинская сторона не смогла добиться успеха ни на одном из направлений наступления и не достигла своих целей. Он назвал атаки ВСУ мясными штурмами, которые так и не смогли прорвать оборону российской армии.