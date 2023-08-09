Экс-разведчик ВС США заявил об успехе российских военных на передовой
Вашингтон, 10 августа, 2023, 02:28 — ИА Регнум. Бывший разведчик ВС Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что российские военные перехватили инициативу на передовой после неудавшегося контрнаступления ВСУ.
«Контрнаступление ВСУ провалилось. Уже ничего нельзя сделать, чтобы изменить этого исход», — сказал он.
Он отметил, что украинские военнослужащие продолжают попытки продвинуться. При этом, по его словам, они даже не приблизились к первой линии российской обороны. Риттер также обратил внимание на то, что ВС России постепенно начинают переходить в наступление на разных участках.
Как передавало ИА Регнум, ранее бывший советник главы Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Дуглас Макгрегор в своём блоге на YouTube заявил, что в украинском конфликте настал переломный момент, так как Вооружённые силы Украины не смогли добиться успехов с момента начала контрнаступления.