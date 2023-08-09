Вашингтон, 10 августа, 2023, 02:28 — ИА Регнум. Бывший разведчик ВС Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что российские военные перехватили инициативу на передовой после неудавшегося контрнаступления ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Контрнаступление ВСУ провалилось. Уже ничего нельзя сделать, чтобы изменить этого исход», — сказал он.

Он отметил, что украинские военнослужащие продолжают попытки продвинуться. При этом, по его словам, они даже не приблизились к первой линии российской обороны. Риттер также обратил внимание на то, что ВС России постепенно начинают переходить в наступление на разных участках.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший советник главы Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Дуглас Макгрегор в своём блоге на YouTube заявил, что в украинском конфликте настал переломный момент, так как Вооружённые силы Украины не смогли добиться успехов с момента начала контрнаступления.