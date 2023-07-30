Киев, 30 июля, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Один из батальонов ВСУ, членов которого обучали на Западе по методике НАТО, понёс страшные потери, всего за месяц от него осталось только 10 человек. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT), ссылаясь на одного из военнослужащих из этого подразделения, отказавшегося называть своё имя.

Kay Nietfeld/Global Look Press Обучение на полигонах НАТО солдат Украины

Он также рассказал журналистам про бой, в котором из 10 бронемашин MaxxPro осталась одна. Военный сообщил, что их бросили в атаку без должной артиллерийской поддержки, в результате чего батальон оказался беззащитен. Боевикам пришлось бежать с поля боя, так как не помогло даже укрытие в блиндаже.

«Если бы мы остались на 10 минут дольше, нас бы уже не было в живых», — рассказал он.

Другой военнослужащий ВСУ, назвавшийся Алексеем, рассказал, что его подразделение, когда заняло российские позиции, также понесло большие потери от ударов артиллерии и авиации российской армии.

«Нас расстреливали, как на стрельбище», — сказал украинский боевик.

Алексей добавил, что у них закончились боеприпасы и вода, а российские бойцы держали их, как в тисках. В результате украинские военные сбежали с занятых позиций по одному-два человека, когда было темно.

Украинский боевик также рассказал, как попал в ловушку. Их отряду позволили занять заминированные укрепления российских подразделений, а когда военные ВСУ забрались в окопы, там дистанционно стали подрывать заряды. Боевики побежали оттуда, но их преследовали дроны-камикадзе.

«Казалось, что у них был дрон для каждого человека», — рассказал Алексей.

Издание отметило, что беседы с военнослужащими ВСУ свидетельствуют о больших потерях украинской армии на разных направлениях, и если подразделениям и получается захватить российские позиции, то потом приходится отступать. Тогда потери отказываются бесполезными.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 27 июля сообщил, что ВСУ начали вести основные боевые действия на запорожском направлении и несут большие потери, не добиваясь успехов. Он отметил, что потери украинской стороны в 10 раз больше, чем у российской.

Путин также 29 июля рассказал, что украинская армия изменила тактику, стараясь сократить потери бронетехники. На передовую теперь отправляют исключительно пехоту. Он добавил, что в последнее время на фронте нет серьёзных изменений. Это связано с тем, что украинская сторона отвела штурмовые отряды для пополнения после больших потерь.