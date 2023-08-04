Москва, 4 августа, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Украина с начала так называемого контрнаступления в июне–июле потеряла уже более 43 тыс. военных, заявили в Минобороны России 4 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM

«С начала так называемого киевским режимом «наступления» в течение июня–июля потери Вооружённых сил Украины в ходе боевых действий составили уже более 43 тысяч военнослужащих. Данный показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наёмников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах», — отметили в Минобороны.

Также за два месяца ВСУ лишились 4,9 тыс. единиц техники, среди которых 76 американских артсистем М-777, 84 самоходных артиллерийских установок из Польши, США, Франции и Германии, отметили в ведомстве.

В частности, за этот период украинская армия потеряла более 1,8 тыс. танков и боевых бронированных машин, в том числе 25 танков Leopard, сообщили в Минобороны.

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