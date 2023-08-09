Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 21:13 — ИА Регнум. Количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 60 человек. Как сообщил глава округа Дмитрий Акулов, ещё восемь человек пропали без вести, под завалами погибшие не найдены.

МЧС РФ/РИА Новости

«На данный момент 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими. Одна женщина скончалась в реанимации районной больницы», — написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа в 10:45 мск на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв, после чего начался пожар. Он был такой силы, что во многих ближайших зданиях ударной волной выбило стёкла. После этого на заводе объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, включая арендованные, а в экстренных службах сообщили, что взрыв на территории завода произошёл из-за нарушения технологического процесса. В подмосковном МЧС уточнили, что площадь возгорания на месте взрыва составила 400 квадратных метров. Позднее пожарные ликвидировали открытое горение на месте взрыва.