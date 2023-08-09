Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Пожар на месте взрыва в Сергиевом Посаде локализовали. Об этом днём 9 августа сообщила городская администрация.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«На месте все аварийно-спасательные службы, пожар локализован, ведутся работы по ликвидации завалов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что на месте ЧП также работают глава округа Дмитрий Акулов и губернатор Московской Области Андрей Воробьёв.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа на заводе в Сергиевом Посаде раздался взрыв. После этого объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, на место прибыли представители силовых структур и глава округа. На месте взрыва образовалось облако в виде огромного гриба, который было видно за несколько километров. Взрыв был такой силы, что во многих ближайших зданиях ударной волной выбило стёкла. Детонация произошла на складе пиротехники на территории завода, арендованном сторонней компанией. Прокуратура Подмосковья взяла на контроль разбирательство по инциденту со взрывом.

По последним данным, количество пострадавших в результате взрыва на заводе достигло 45 человек. Сообщается, что в реанимации находятся шесть человек, в отделениях ― 17, в травмпункте — 22, экстренно развёрнуты 40 коек, десять из которых в отделении реанимации, ещё по десять — в травматологическом, хирургическом и терапевтическом отделениях. Взрыв повредил две школы, колледж и 20 жилых домов. Под завалами после взрыва на складе пиротехники могут находиться пять человек, сообщил губернатор Подмосковья Воробьёв.