Первоуральск, Свердловская область, 8 августа, 2023, 11:06 — ИА Регнум. В Первоуральске Свердловской области пропали 43-летняя женщина и её пятилетняя дочь. В последний раз родственники видели Ирину Турцакову и её ребенка 6 августа. Об этом сообщили 8 августа в ГУ МВД по региону.

Социальная сеть «ВКонтакте». Евгения Волошина Пропавшие мать с ребенком

По информации правоохранителей, ранее женщина уже уходила из дома, а недавно выписалась из медицинского учреждения, где познакомилась с мужчиной.

«Всего в семье четыре дочери, но с родителями живут только младшие, а две старшие уже взрослые, они переехали в Екатеринбург», ― сообщил глава пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых.

Исчезновение женщины и ребёнка обнаружил глава семьи, однако одну из старших дочерей он попросил обратиться за помощью в полицию не сразу, а только на следующий день.

Как уточнил Горелых в беседе с «Ъ-Урал», в их поисках задействованы порядка 20 сотрудников полиции из службы уголовного розыска, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних.

В полиции уточнили, что женщина, уходя из дома, взял свой паспорт и паспорт мужа, а также свидетельство о рождении дочери. По одной из версий, она могла уйти к знакомому, с которым познакомилась в клинике. Сейчас эту информацию проверяет полиция.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в Тверской области пропала шестнадцатилетняя девушка вместе со своим малолетним сыном. Она самовольно покинула семейный центр и ушла в неизвестном направлении. Начались поиски, к которым привлекли волонтёров. По факту исчезновения девушки и ребёнка было возбуждено уголовное дело.

На следующий день в Следственном комитете сообщили, что место нахождения матери и ребёнка удалось установить. Других подробностей в ведомстве не привели.

26 июля в Екатеринбурге пропала восьмилетняя девочка. Об исчезновении ребёнка в полицию сообщили её родные. Девочку больше суток искали около 350 сотрудников полиции и волонтёров. Её нашли в квартире мужчины, проживающего в соседнем доме. Он заманил её собакой. Правоохранители установят, не стала ли девочка объектом преступления.