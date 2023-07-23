Торжок, Тверская область, 23 июля, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Шестнадцатилетняя жительница Тверской области вместе со своим малолетним сыном самовольно покинула семейный центр, сообщило 23 июля региональное следственное управление СК РФ в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что несовершеннолетняя 28.03.2007 года рождения покинула ГБУ ОЦПДОБР «Мой семейный центр» в вечернее время, произведён осмотр места последнего нахождения пропавших. Поисковые мероприятия проводятся с участием волонтёров.

Торжокским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело, уточнило ведомство.

Как передавало ИА Регнум, 20 июля 2023 года в Алтайском крае обнаружили мёртвым в реке тринадцатилетнего мальчика, которого искали пять суток. Ребёнок пропал в Бийске, сразу же были развёрнуты масштабные поиски: мальчика искали полицейские, спасатели, волонтёры, привлекли водолазов и беспилотники. Возбужденно уголовное дело по статье «Убийство».