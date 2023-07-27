Екатеринбург, 27 июля, 2023, 19:03 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пропала восьмилетняя девочка. Об исчезновении ребёнка в полицию сообщили родные ребенка. Об этом рассказали в городском управлении МВД.

Управление МВД России по г. Екатеринбургу

Девочка 2015 года рождения около 10:0 26 июля ушла из дома на улице Латвийской в посёлке Компрессорный и не вернулась.

«На розыск несовершеннолетней ориентирован личный состав екатеринбургской полиции», ― сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства

Процессуальную проверку в Октябрьском районе Екатеринбурга организовал также следственный комитет.

«В рамках проверки принимаются меры к опросу родственников, знакомых и иных лиц, осуществляется осмотр места последнего пребывания девочки, истребована необходимая характеризующая информация в отношении ребёнка и членов её семьи», ― говорится в сообщении следственного ведомства в Telegram-канале.

Рост девочки — 110 см, она худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза, была одета в голубые джинсы, розовую кофту и тёмно-синие кроссовки с надписью. Всех тех, кто располагает какой-либо полезной информацией, просят обращаться к координаторам поиска или в полицию.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня в Екатеринбурге заявили о пропаже шестилетнего ребёнка Далера Бобиева, который ушёл из дома и пропал без вести. В поисках принимали участие полторы тысячи человек. Они опросили более 1800 местных жителей, рассчитывая получить информацию.

Позднее стало известно о задержании 34-летней женщины, Вероники Наумовой, опекуна пропавшего мальчика. Сообщалось, что она воспитывала также троих родных детей и троих приёмных, жестоко с ними обращалась.

Тело ребёнка вскоре нашли в большой сумке в гаражном комплексе в Чкаловском районе города. Криминалисты определили, что смерть наступила несколько месяцев назад. Таким образом, Наумова скрыла факт смерти мальчика.

Она не признала свою вину и заявила, что произошёл несчастный случай и ребёнок утонул в ванной.