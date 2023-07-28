Екатеринбург, 29 июля, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать Андрея Петухова, подозреваемого в изнасиловании восьмилетней девочки, которую нашли в его квартире. Об этом 29 июля сообщило РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Суд постановил <…> ходатайство удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — озвучила решение судья.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 132 «Насильственные действия сексуального характера».

Как сообщало ИА Регнум, восьмилетняя девочка в Екатеринбурге вышла из дома погулять 26 июля, а потом пропала. На её поиски привлекли 350 правоохранителей и волонтёров. Второклассницу нашли только на следующий день.

Один из волонтёров сообщил, что девочку обнаружили в доме, который находится по соседству с её домом. Её заманил в свою квартиру один из жителей с помощью собаки. Мужчину задержали.