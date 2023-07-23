Тверь, 23 июля, 2023, 19:52 — ИА Регнум. В Тверской области нашли шестнадцатилетнюю девушку, которая ранее покинула территорию семейного центра, направившись в неизвестном направлении, сообщили 23 июля в управлении Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В рамках расследования уголовного дела местонахождение девушки с ребёнком установлено», — сказано в сообщении в Telegram-канале областного управления СК.

Как сообщало ИА Регнум ранее, шестнадцатилетняя жительница Тверской области вместе со своим малолетним сыном вечером 22 июля самовольно покинула семейный центр. Был произведён осмотр места последнего нахождения пропавших, велись поисковые мероприятия, к участию в них привлекли волонтёров. По факту исчезновения девушки и ребёнка было возбуждено уголовное дело.

В ближайшее время найденная девушка будет опрошена следователем с целью установления всех обстоятельств происшедшего, добавили представители Следственного комитета.