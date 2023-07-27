Екатеринбург, 27 июля, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Девочку восьми лет, пропавшую больше суток назад, нашли живой в Екатеринбурге. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Девочка 26 июля вышла из дома, расположенного на улице Латвийской в Екатеринбурге, и с тех пор информации о её местонахождении не было. СУ СКР по региону с целью активизации поисков ребёнка было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетней.

Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, в поисковых мероприятиях были задействованы около 350 сотрудников полиции и волонтёров. Найденного ребёнка доставили в территориальный ОВД для официального опроса в присутствии законных представителей.

«Следственным комитетом выясняется, были ли совершены в отношении ребёнка какие-либо противоправные действия. Для этого, в частности, будут проводиться допросы и экспертизы», — уточняется в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Екатеринбурге пропала восьмилетняя девочка. Об исчезновении ребёнка в полицию сообщили родные ребенка. Об этом рассказали в городском управлении МВД. Всех, кто располагает какой-либо полезной информацией, попросили обращаться к координаторам поиска или в полицию.

В Екатеринбурге 26 июня заявили о пропаже шестилетнего ребёнка Далера Бобиева, который ушёл из дома и пропал без вести. В поисках принимали участие полторы тысячи человек. Они опросили более 1800 местных жителей, рассчитывая получить информацию.

Тело ребёнка вскоре нашли в большой сумке в гаражном комплексе в Чкаловском районе города. Криминалисты определили, что смерть наступила несколько месяцев назад. Таким образом, опекун ребёнка Вероника Наумова скрыла факт смерти мальчика, в дальнейшем попытавшись списать его гибель на несчастный случай.