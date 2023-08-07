Москва, 7 августа, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский осознал, что ему не победить, и теперь старается стимулировать майдан внутри России, считает политолог Армен Гаспарян. Об этом он заявил 7 августа корреспонденту ИА Регнум.

Максим Блинов/РИА Новости

Ранее Зеленский в интервью аргентинскому изданию Nacion заявил, что Киев не хочет переносить конфликт на территорию России.

«Последнее, что надо делать, — это верить Зеленскому. Во-первых, он завтра не вспомнит, что говорил. Он постоянно противоречит сам себе во всём. Во-вторых, Зеленский прекрасно осознаёт, что никаких шансов победить в этом конфликте у него нет. Единственная его возможность — чтобы Россия самостоятельно всё закрыла. Условно говоря, майдан. Но поскольку спровоцировать в России майдан некому, то, соответственно, его надо стимулировать. Как? Наносить удары по России. Он этим и занимается», — сказал Гаспарян.

В связи с этим политолог согласился, что для руководителей киевского режима понятие «Россия» очень обтекаемое, а поэтому, что бы ни говорил сам Зеленский, они продолжают атаковать территорию страны.

«На выходных Донецк был обстрелян кассетными боеприпасами. А Донецк и ДНР по Конституции Российской Федерации находятся в составе Российской Федерации. В Общественной палате есть представители ДНР, и в Совете Федерации есть сенаторы Донецкой Народной Республики», — напомнил Гаспарян.

По мнению эксперта, заявления Зеленского нацелены на потребителей внутри России, дабы убедить их в мнимой миролюбивости киевского режима, хотя любой человек, у которого есть смартфон, может посмотреть, что украинская армия делает, например, с Донецком.

«Это кто делает? Инопланетяне, рептилоиды или масоны из ложи «Полярная звезда»? Нет, это всё делает украинская власть. Более того, её представители постоянно берут на себя ответственность за диверсии, совершаемые на территории России», — заметил Гаспарян.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вопреки собственным словам о нежелании переносить конфликт на территорию России Зеленский за несколько дней до интервью Nacion писал в социальных сетях о подготовке новых ударов по территории России. Кроме того, он обещал, что россияне «серьёзно почувствуют» результаты того, что делает Киев.

В свою очередь, глава управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов обещал, что Киев «убивал и будет убивать русских» в любой точке мира до тех пор, пока не победит. Российские спецслужбы также установили, что Буданов и подконтрольное ему ведомство были организаторами теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

Агрессивную риторику продемонстрировал и советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, категорически отвергший какие-либо компромиссы в виде немедленного прекращения огня и переговоров.

В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что украинские спецслужбы при кураторстве Запада устраивают многочисленные атаки беспилотников на разные регионы России, так как США и их сателлиты поняли, что не могут нанести ей поражение одними лишь военными действиями.