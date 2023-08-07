Киев, 7 августа, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил 7 августа, что никаких компромиссов в виде немедленного прекращения огня и немедленных переговоров в урегулировании украинского конфликта быть не может.

Иван Шилов ИА Регнум

«Единственный базовый «переговорный фундамент» — формула мира президента Зеленского. Никаких компромиссных позиций вроде «немедленных прекращений огня» и «переговоров здесь и сейчас», дающих России время оставаться на оккупированных территориях, быть не может», — написал он в Twitter.

Подоляк снова отметил, что решить конфликт возможно «выводом российских войск за границы 1991 года».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Зеленский назвал приемлемый для Киева способ для завершения военных действий на территории страны путём дипломатических переговоров. Для этого, заявил украинский лидер, российские войска должны отойти к границам 1991 года. При этом он указал, что возврат к границам 24 февраля к прекращению конфликта не приведёт, потому что у Украины не будет чёткого понимания, «что такое гарантии безопасности». Помимо этого, Зеленский ввёл законодательный запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Москва, в свою очередь, неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Запад это игнорирует. Путин отмечал, что никогда не отказывался от переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Президент указал, что если он действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву. Путин подчеркнул, что в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.