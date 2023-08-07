Киев, 7 августа, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевские власти не желают переносить конфликт на территорию России. Об этом он заявил 7 августа в интервью изданию Nacion.

Иван Шилов ИА Регнум
Владимир Зеленский

«Украина не желает продолжать войну на территории России, это никогда не было её целью», — сказал Зеленский.

При этом несколькими днями ранее украинский президент заявил в социальных сетях о подготовке новых ударов по территории России. Зеленский отметил «очень содержательные доклады» подчинённых, в частности руководителя Главного управления разведки страны Кирилла Буданова. Президент Украины пообещал, что россияне «серьёзно почувствуют» результаты работы Киева.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал Зеленскому съездить и посмотреть на результаты работы российских военных по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове и других украинских городах, появившихся в ответ на террористические атаки Украины.

Глава ГУР Буданов также угрожал России. В начале мая 2023 года он прокомментировал журналистам сообщение о том, что спецслужбы США признали причастность Киева к теракту, в котором погибла российская журналистка Дарья Дугина. Буданов заявил, что считает «освобождением» то, что в России назвали терроризмом, и указал, что Киев «убивал и будет убивать русских» по всему миру, пока Украина не победит. В подотчётном ему ведомстве также заявляли, что президент России Владимир Путинглавная цель украинской разведки.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Российский лидер назвал её целью защиту людей, которые подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Тогда Путин отметил, что спецоперация является вынужденной мерой, а России не оставили шансов поступить иначе из-за возросших рисков в сфере безопасности.