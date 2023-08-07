Киев, 7 августа, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевские власти не желают переносить конфликт на территорию России. Об этом он заявил 7 августа в интервью изданию Nacion.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Украина не желает продолжать войну на территории России, это никогда не было её целью», — сказал Зеленский.

При этом несколькими днями ранее украинский президент заявил в социальных сетях о подготовке новых ударов по территории России. Зеленский отметил «очень содержательные доклады» подчинённых, в частности руководителя Главного управления разведки страны Кирилла Буданова. Президент Украины пообещал, что россияне «серьёзно почувствуют» результаты работы Киева.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал Зеленскому съездить и посмотреть на результаты работы российских военных по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове и других украинских городах, появившихся в ответ на террористические атаки Украины.

Глава ГУР Буданов также угрожал России. В начале мая 2023 года он прокомментировал журналистам сообщение о том, что спецслужбы США признали причастность Киева к теракту, в котором погибла российская журналистка Дарья Дугина. Буданов заявил, что считает «освобождением» то, что в России назвали терроризмом, и указал, что Киев «убивал и будет убивать русских» по всему миру, пока Украина не победит. В подотчётном ему ведомстве также заявляли, что президент России Владимир Путин — главная цель украинской разведки.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Российский лидер назвал её целью защиту людей, которые подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Тогда Путин отметил, что спецоперация является вынужденной мерой, а России не оставили шансов поступить иначе из-за возросших рисков в сфере безопасности.