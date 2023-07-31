Петрозаводск, 31 июля, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы при кураторстве Запада устраивают многочисленные атаки беспилотников на разные регионы России. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил 31 июля на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что США и их сателлитам ясно, что России невозможно нанести поражение одними лишь военными действиями. Поэтому против РФ стали активно использовать террористические методы.

«При координации западных кураторов украинскими спецслужбами осуществляются многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов на Москву, Крым, приграничные и иные регионы страны», — сказал Патрушев.

Он напомнил, что двумя неделями ранее на Крымском мосту был совершён теракт, унёсший жизни мирных граждан.

Как сообщало ИА Регнум, Патрушев заявил также, что военная помощь со стороны англосаксов даёт киевскому режиму ощущение полной безнаказанности и вседозволенности. При этом украинское население становится расходным материалом в борьбе против России.