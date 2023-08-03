Москва, 3 августа, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут бесплатными. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА Регнум

По её данным, Совет директоров Банка России установил тарифы для операций с цифровыми рублями, при этом платежи и переводы цифровых рублей для физических лиц будут бесплатными.

Отмечается, что это позволит обеспечить для граждан максимальную доступность операций с национальной цифровой валютой.

«Тариф для бизнеса за приём оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. рублей)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что тариф для предприятий, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, будет 0,2%, но не более 10 рублей.

Отмечается, что комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию.

В пресс-службе пояснили, что данные тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года, до этого момента все операции с цифровыми рублями на платформе Банка России будут проводиться бесплатно.

Уточняется, что каждый человек или предприятие смогут бесплатно открыть один счёт цифрового рубля (цифровой кошелек) на платформе Банка России.

«Точно так же не нужно будет платить никаких комиссий за пополнение таких кошельков со своих банковских счетов или за операции по переводу цифровых рублей из кошельков на счета в банках», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в августе Банк России намерен начать пилот с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного числа клиентов 13 банков, он будет проходить в несколько этапов в 2023 и 2024 годах.

Уточняется, что введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, Совет директоров Банка России одобрил логотип национальной цифровой валюты — цифрового рубля, который будет использоваться в банковских приложениях. Логотип состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой — перекликается с логотипом Банка России.

Закон о внедрении цифрового рубля был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 июля. Согласно документу, совершать операции с новым денежным форматом можно будет при помощи платформы цифрового рубля — специальной информационной системы, оператором которой, согласно закону, становится Банк России. У российского рубля теперь будет три формы: наличная, безналичная и цифровая.

В 2024 году Банк России начнёт поэтапно подключать к платформе все кредитные организации. Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что массовое внедрение цифрового рубля в России возможно на горизонте 2025–2027 годов.

Глава Минфина Антон Силуанов назвал перспективным использование цифрового рубля в бюджетной сфере в реальных расчётах.