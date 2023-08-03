Москва, 3 августа, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Совет директоров Банк России одобрил логотип национальной цифровой валюты — цифрового рубля, который будет использоваться в банковских приложениях. Об этом пресс-служба ЦБ объявила 3 августа на своём сайте.

Банк России

Как сказано в релизе, логотип состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой — перекликается с логотипом Банка России.

В ЦБ пояснили, что логотип будет интегрирован в банковские мобильные приложения, через которые пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями.

Как передавало ИА Регнум, закон о внедрении цифрового рубля был подписан российским президентом Владимиром Путиным 24 июля. Согласно документу, совершать операции с новым денежным форматом можно будет при помощи платформы цифрового рубля — специальной информационной системы, оператором которой, согласно закону, становится Банк России. У российского рубля теперь будет три формы: наличная, безналичная и цифровая.

Закон, за исключением нескольких положений, вступает в силу с 1 августа 2023 года.

В середине 2022 года Центробанк сообщил, что до конца года протестирует платформу цифрового рубля, чтобы в 2023 году приступить к расчётам «на реальных деньгах». В 2024 году Банк России начнёт поэтапно подключать к платформе все кредитные организации.

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова уточнила, что массовое внедрение цифрового рубля в России возможно на горизонте 2025–2027 годов.