Москва, 11 июля, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Госдума 11 июля приняла во втором и третьем чтениях закон о внедрении цифрового рубля и безналичных расчётах с ним.

Иван Шилов ИА REGNUM

Документ определил ключевые понятия, такие как «платформа цифрового рубля», «правила платформы цифрового рубля», «участник платформы цифрового рубля» и некоторые другие. Оператор платформы цифрового рубля официально стал субъектом национальной платежной системы. Документ установил требования к работе с цифровым рублём и его счетами, а также порядок доступа к платформе. Помимо этого, закон разделил понятия электронных денежных средств и безналичных расчётов цифровым рублём, а также цифрового рубля и электронных денежных средств.

Закон уточнил понятие иностранной валюты — национальная цифровая валюта также будет к ней относиться. В соответствии с документом, в России устанавливаются правила взыскания цифровых рублей, учитываемых на цифровом счёте должника и приостановления операций по цифровому счету. Подобное взыскание производится при отсутствии у должника средств в обычных рублях или ином эквиваленте на счетах или вкладах.

В середине 2022 года Центробанк сообщил, что до конца года протестирует платформу цифрового рубля, чтобы в 2023 году приступить к расчётам «на реальных деньгах» между физлицами и физлицами и предприятиями. Сообщалось, что в 2024 году Банк России начнёт поэтапно подключать к платформе все кредитные организации.

Позднее глава Минфина Антон Силуанов назвал перспективным использование цифрового рубля в бюджетной сфере в реальных расчётах. Он отметил, что цифровой рубль будет использоваться как третья форма валюты вместе с наличными и безналичными средствами.

Вице-премьер Андрей Белоусов заявил на совещании по экономическим вопросам с президентом Владимиром Путиным, что работа по внедрению цифрового рубля должна завершиться в текущем году, прорабатывается разрешение сделок в рамках традиционной финансовой инфраструктуры на бирже.