Москва, 28 июля, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Совет Федерации одобрил закон об установлении призывного возраста срочной службы в России с 18 до 30 лет. Таким образом, верхний порог увеличивается на три года. За документ проголосовали 159 сенаторов, один воздержался.

РИА Новости/ Виталий Тимкив

Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года, переходного периода не будет.

При рассмотрении в Госдуме в первом чтении документ предусматривал границы призывного возраста с 21 года до 30 лет, а также переходный период для нижней границы призывного возраста до 2026 года. Ко второму чтению эти положения были исключены.

Помимо этого, закон разрешает срочникам заключать контракты с Минобороны на один год. Это будет возможно в период мобилизации, использования ВС РФ за пределами страны, в моменты проведения контртеррористических операций, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов.

Аналогичные нормы распространяются на граждан в запасе.

Закон также разрешает главам регионов России в период мобилизации, военного положения и в военное время создавать специализированные унитарные предприятия с целью помощи органам безопасности в обеспечении порядка, в том числе в борьбе с диверсантами.

Работники таких предприятий смогут пресекать движение беспилотников для отражения нападения.

Ранее в этот день Совфед также принял законопроект о запрете на выезд за границу после получения повестки.

25 июля в беседе с ИА Регнум депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев отметил, что своевременность повышения призывного возраста в России связана с нынешними реалиями и необходимостью совершенствовать систему. В свою очередь полковник в отставке Виктор Литовкин указал, что повышение верхней границы призывного возраста даёт человеку возможность окончить учебное заведение, не прерывать обучения и прийти в армию уже подготовленным.

При этом капитан первого ранга Василий Дандыкин объяснил, что менять границы призывного возраста приходится в том числе и из-за того, что в России в 1990-е и отчасти в нулевые годы рождаемость снизилась и, как следствие, сократился и контингент лиц призывного возраста.