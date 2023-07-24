Москва, 24 июля, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 24 июля подписал закон о внедрении цифрового рубля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно документу, совершать операции с новым денежным форматом можно будет при помощи платформы цифрового рубля — специальной информационной системы, оператором которой, согласно закону, становится Банк России. У российского рубля теперь будет три формы: наличная, безналичная и цифровая.

Закон, за исключением нескольких положений, вступает в силу с 1 августа 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума 11 июля приняла во втором и третьем чтениях закон о внедрении цифрового рубля и безналичных расчётах с ним. Документ установил требования к работе с цифровым рублём и его счетами, а также порядок доступа к платформе. Помимо этого, закон разделил понятия электронных денежных средств и безналичных расчётов цифровым рублём, а также цифрового рубля и электронных денежных средств.

В середине 2022 года Центробанк сообщил, что до конца года протестирует платформу цифрового рубля, чтобы в 2023 году приступить к расчётам «на реальных деньгах». В 2024 году Банк России начнёт поэтапно подключать к платформе все кредитные организации. Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что массовое внедрение цифрового рубля в России возможно на горизонте 2025–2027 годов.

Глава Минфина Антон Силуанов назвал перспективным использование цифрового рубля в бюджетной сфере в реальных расчётах.