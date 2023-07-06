Москва, 6 июля, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Массовое внедрение цифрового рубля в России возможно на горизонте 2025–2027 годов, сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Думаю, что все граждане смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025–2027 годов», — сказала она в интервью Forbes.

По её словам, реализация такого сценария зависит в том числе от отечественных банков, которые будут присоединяться к платформе. Этот процесс будет поэтапный, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, Скоробогатова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 июня, заявила, что Центробанк надеется начать в июле–августе реальные операции с цифровым рублём.

Также она добавила, что ЦБ начнёт пилотировать расчёты в цифровом рубле в торгово-сервисных предприятиях 11 городов России.