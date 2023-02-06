Москва, 6 февраля, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Использование цифрового рубля в бюджетной сфере может стать перспективным и вполне реальным для расчётов. Такой рубль будет использоваться как третья форма валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на счетах в банках. Такое мнение высказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровая экономика

Министр признал надежность цифровой валюты, сославшись на пример китайского юаня, который уже применяется для расчётов в ряде сфер. Силуанов также назвал плюсы и минусы такой валюты. Из плюсов он назвал надежность, так как эмитентом является Центральный банк.

«Если у тебя деньги хранятся в коммерческом банке, то есть потенциальные риски, что банк обанкротится, деньги пропали, кроме того уровня, который гарантировало государство. То есть первый плюс — надежность, стопроцентная», — уверен Силуанов.

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Напомним, летом 2022 года в Центробанке сообщили, что до конца года будет проводиться тестирование платформы цифрового рубля, а уже в 2023 году регулятор планирует приступить к пилотированию расчетов «на реальных деньгах» между физическими лицами, а также физическими лицами и предприятиями.