Бразилиа, 2 августа, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Вокруг «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского нет консенсуса, развивающиеся страны с ней не согласны. Об этом 2 августа заявил спецпредставитель президента Бразилии Инасиу Лула да Силвы.

По словам бразильского лидера, в переговорах по Украине нужно искать общий знаменатель. По его словам, ситуация должна решаться СБ ООН.

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Как передавало ИА Регнум, власти Саудовской Аравии планируют провести в начале августа 2023 года мирные переговоры по ситуации на Украине с участием стран Запада, но без участия России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле будут следить за переговорами. Однако, подчеркнул он, киевский режим не будет стремиться к миру, пока его используют как инструмент в войне коллективного Запада против России.

Российский президент Владимир Путин ранее отмечал, что Россия не отказывается от мирных переговоров по ситуации на Украине, но ключ к решению проблемы находится на стороне Запада. Если Запад хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений ВСУ, указывал президент.

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский законодательно обозначил невозможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. О нежелании этой встречи глава республики также заявлял в одном из своих выступлений. Он выступил впоследствии и с предложением о проведении специального саммита для продвижения своего «мирного плана», однако призвал организовать его без участия России.

Зеленский также заявил, что согласен только на предложенную им «формулу мира», предусматривающую в том числе отход российских войск с территорий, которые Киев считает своими.