Киев, 28 июня, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Киев отвергает все варианты заморозки конфликта, заявил президент Украины Владимир Зеленский 28 июня на заседании Верховной рады, посвящённом Дню конституции страны.

Иван Шилов ИА Регнум Артиллерия ВСУ

«Мы никогда не согласимся на какую-либо форму замороженного конфликта», — сказал он.

Президент также заявил, что согласен только на предложенную им «формулу мира», предусматривающую в том числе отход российских войск с территорий, которые Киев считает своими.

В октябре 2022 года Зеленский законодательно обозначил невозможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. О нежелании этой встречи глава республики также заявлял в одном из своих выступлений. Он выступил впоследствии и с предложением о проведении специального саммита для продвижения своего «мирного плана», однако призвал организовать его без участия России.

Позднее стало известно, что Киев добивается проведения «саммита мира», на который не пригласят Россию. Официально дату мероприятия не называли, но, по предварительной информации, его планируют провести до саммита стан НАТО, запланированного на 11 июля 2023 года в Вильнюсе.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Запад пытается добиться участия в «саммите мира» стран Глобального Юга. Она подчеркнула, что все попытки разрешить конфликт на Украине без России обречены на провал, и призвала другие страны не участвовать в этом провокационном мероприятии.

Захарова ранее заявляла, что возобновление переговоров с Украиной зависит от готовности Киева и его западных кураторов. В Кремле подчёркивали, что ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учёта всех новых реалий.