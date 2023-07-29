Джидда, Саудовская Аравия, 29 июля, 2023, 21:34 — ИА Регнум. Саудовская Аравия планирует провести в начале августа мирные переговоры по Украине с участием стран Запада, но без участия России. Об этом 29 июля сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным газеты, на встречу, которая может состояться с 5 по 6 августа в Джидде, прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран. Представителей России в списке нет.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ не может навязать переговоры о равной безопасности отказывающимся от них США и НАТО. Как отметил глава государства, Москва готова к обсуждениям, но не видит заинтересованности оппонентов.

При этом Путин неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от мирных переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Глава государства указал, что если Запад действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву, и в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шизофренией мнение о том, что переговоры начнутся тогда, когда Россия потерпит поражение в зоне спецоперации. Такую позицию ранее обозначили на Западе. Лавров напомнил, что США, ЕС и НАТО твёрдо и бескомпромиссно заявляли, что основой переговоров должны стать украинские требования, российское руководство должно пойти под суд, а Москва ― выплатить репарации, только после этого возможен мирный договор.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев также отмечал готовность к диалогу с Украиной, но подчёркивал, что побуждать к этому необходимо западных кураторов Киева. Патрушев заявил, что именно они запрещают Украине вступать в переговорный процесс.

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