Джидда, Саудовская Аравия, 29 июля, 2023, 21:34 — ИА Регнум. Саудовская Аравия планирует провести в начале августа мирные переговоры по Украине с участием стран Запада, но без участия России. Об этом 29 июля сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным газеты, на встречу, которая может состояться с 5 по 6 августа в Джидде, прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран. Представителей России в списке нет.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ не может навязать переговоры о равной безопасности отказывающимся от них США и НАТО. Как отметил глава государства, Москва готова к обсуждениям, но не видит заинтересованности оппонентов.