Джидда, Саудовская Аравия, 29 июля, 2023, 21:34 — ИА Регнум. Саудовская Аравия планирует провести в начале августа мирные переговоры по Украине с участием стран Запада, но без участия России. Об этом 29 июля сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным газеты, на встречу, которая может состояться с 5 по 6 августа в Джидде, прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран. Представителей России в списке нет.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ не может навязать переговоры о равной безопасности отказывающимся от них США и НАТО. Как отметил глава государства, Москва готова к обсуждениям, но не видит заинтересованности оппонентов.
При этом Путин неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от мирных переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Глава государства указал, что если Запад действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву, и в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.
Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шизофренией мнение о том, что переговоры начнутся тогда, когда Россия потерпит поражение в зоне спецоперации. Такую позицию ранее обозначили на Западе. Лавров напомнил, что США, ЕС и НАТО твёрдо и бескомпромиссно заявляли, что основой переговоров должны стать украинские требования, российское руководство должно пойти под суд, а Москва ― выплатить репарации, только после этого возможен мирный договор.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев также отмечал готовность к диалогу с Украиной, но подчёркивал, что побуждать к этому необходимо западных кураторов Киева. Патрушев заявил, что именно они запрещают Украине вступать в переговорный процесс.