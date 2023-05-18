Киев, 18 мая, 2023, 14:24 — REGNUM. Президент Украины Владимир Зеленский запросил проведение саммита по Украине для продвижения своего «мирного плана». Лидеры G7 обсудят его предложение на встрече в Японии. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Chris Emil JanÃŸEn/Global Look Press Владимир Зеленский

«Лидеры G7 обсудят предложение о проведении мирного саммита по Украине во время трёхдневной встречи в Хиросиме на этой неделе в ответ на запрос Владимира Зеленского», — говорится в публикации газеты.

Издание также уточнило, что мероприятие, которое пройдёт без участия России, должно помочь в продвижении состоящего из десяти пунктов плана украинского президента по урегулированию кризиса.

«Украинцы запросили это, и я ожидаю, что G7 обсудит это», — сказал европейский чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября 2022 года украинский лидер на саммите G20 назвал 10 пунктов своей формулы для установления мира. Политик заявил о радиационной и ядерной безопасности, продовольственной и энергетической безопасности, освобождении пленных по формуле «всех на всех», восстановлении территориальной целостности страны в границах УССР, «выводе российских войск» и прекращении боевых действий, «возвращении справедливости», «противодействии экоциду, недопущении эскалации, фиксации окончания войны». Зеленский предложил ведущим государствам мира «быть сотворцами мира вместе с Киевом».