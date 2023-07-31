Москва, 31 июля, 2023, 12:30 — ИА Регнум. В Кремле будут следить за мирной инициативой Саудовской Аравии по ситуации на Украине, вместе с тем власти России полагают, что киевский режим не будет стремиться к миру, пока его используют как инструмент в войне коллективного Запада против России, заявил 31 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что власти Саудовской Аравии планируют провести в начале августа 2023 года «мирные переговоры» по ситуации на Украине с участием стран Запада, но без участия России.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Россия не отказывается от мирных переговоров по ситуации на Украине, но ключ к решению проблемы находится на стороне Запада. Если Запад хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений ВСУ, указывал президент.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявлял, что Россия готова к диалогу с Украиной, и побуждать к возобновлению этого диалога нужно не Москву, а западных кураторов Киева, которые запрещают Украине вступать в переговорный процесс.

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