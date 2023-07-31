Москва, 31 июля, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал отрадным то, что власти Украины, которые «молятся на своих заокеанских хозяев», выдвинули нежизнеспособную «формулу мира» и отвергают любые варианты проведения переговоров с Москвой, поскольку это позволит России довести начатое в ходе спецоперации до конца. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Всё это позволит России довести начатое в ходе СВО до конца. До конца бандеровского режима. До конца неонацистской идеологии. До физического конца всех мерзавцев, погубивших огромное количество своих граждан ради украденных у Запада денег и для удовлетворения своих болезненных амбиций», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Медведев написал о том, что российские военные не просто отражают украинское контрнаступление, а предотвращают мировой конфликт, ведь в случае отторжения части российской территории Москва была бы вынуждена пойти на крайние меры.

Медведев заявил 5 июля, что любую войну можно завершить быстро, либо мирным договором, либо, как Соединённые Штаты в 1945 году, применив ядерное оружие. Он напомнил, что Вашингтон выбрал второй вариант и разбомбили два города в Японии — Хиросиму и Нагасаки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не закрывает дверь перед переговорным процессом по урегулированию ситуации на Украине. Однако, добавил он, пока никаких перспектив для этого переговорного процесса не видно.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, несмотря на то что Россия остаётся готова к переговорам с Украиной, киевский режим едва ли воспользуется этой возможностью, предпочитая вместо этого губить всё новые и новые тысячи своих граждан в зоне действия специальной военной операции. По словам Водолацкого, Россия открыта для переговоров и не закрывает эти двери, потому что видит, что происходит на линии СВО, когда Зеленский «бросает в эту мясорубку тысячи и десятки тысяч своих граждан, которых вылавливают на улицах» и без подготовки бросают на линию боевого соприкосновения, где они гибнут.

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский законодательно обозначил невозможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. О нежелании этой встречи глава республики также заявлял в одном из своих выступлений. Он выступил впоследствии и с предложением о проведении специального саммита для продвижения своего «мирного плана», однако призвал организовать его без участия России.

Зеленский также заявил, что согласен только на предложенную им «формулу мира», предусматривающую в том числе отход российских войск с территорий, которые Киев считает своими.