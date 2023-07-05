Медведев назвал два способа завершить любую войну

Москва, 5 июля, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Любую войну можно завершить быстро, либо мирным договором, либо как Соединённые Штаты в 1945 году, применив ядерное оружие, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

«Вообще всякая война, даже мировая война, может быть завершена очень быстро. Ну, либо если подписан мирный договор, либо если сделать то, что сделали американцы в 1945 году», — сказал Медведев в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он напомнил, что в 1945 году США использовали своё ядерное оружие и разбомбили два города в Японии — Хиросиму и Нагасаки.

«Они действительно тогда свернули военную кампанию, цена — это жизнь почти 300 тыс. мирных граждан», — добавил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Медведев заявил, что желание Польши разместить на своей территории ядерное оружие несёт в себе очевидную угрозу.

При этом зампредседателя Совбеза РФ отметил и положительные, на его взгляд, стороны такого исхода событий. По словам Медведева, ликвидируют всех «Дуд, Моравецких, Качиньских и прочую нечисть».