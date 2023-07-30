Москва, 30 июля, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Российские военные не просто отражают украинское контрнаступление, а предотвращают мировой конфликт, ведь в случае отторжения части российской территории Москва была бы вынуждена использовать ядерное оружие, написал в своём Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ведь если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия», — отметил Медведев.

Также зампред Совбеза оставил поздравление с Днём Военно-Морского флота России.

Как сообщало ИА Регнум, Медведев заявил 5 июля, что любую войну можно завершить быстро, либо мирным договором, либо, как Соединённые Штаты в 1945 году, применив ядерное оружие. Он напомнил, что в 1945 году США выбрали второй вариант и разбомбили два города в Японии — Хиросиму и Нагасаки.

По мнению авторов Harper’s Magazine, США постоянно расширяли границы глобальной небезопасности, зная, что Россия — это великая держава с ядерным арсеналом. В результате в настоящее время риск стремительной эскалации ядерного противостояния оказался выше, чем когда-либо прежде.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) 4 июля сообщил, что антироссийская политика властей США — это не случайность, а выстроенный внешнеполитический курс Вашингтона. Вместе с тем депутат согласился с тем, что риски ядерной войны растут и продолжат увеличиваться по мере того, как на ключевых постах в ЕС будут располагаться те, кто уже очень далёк от понимания смысла Второй мировой войны и той работы, которую вели СССР и США, стараясь не допустить третьей мировой войны. К сожалению, сейчас к вопросам использования наиболее опасных видов вооружений многие западные политики относятся куда легкомысленнее, чем их предшественники.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил 13 июля, что российские военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный истребитель F-16 под доставку ядерных вооружений, а сам факт появления их у ВСУ будет расцениваться российской стороной как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.