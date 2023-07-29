Санкт-Петербург, 30 июля, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Страны Африки искренне заинтересованы в том, чтобы помочь найти решение конфликта на Украине и завершить его. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин.

Kremlin Pool/Global Look Press

Он напомнил, что Советский Союз оказывал помощь африканским странам в борьбе за независимость, а в это время Украина была частью СССР.

«Они в общем и целом к Украине относятся хорошо и искренне, я хочу это подчеркнуть, они искренне думают о том, что бы сделать такого, чтобы конфликт был прекращён», ― подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что страны Африканского континента делают это, исходя из внутренних побуждений, а не под давлением.

Как сообщало ИА Регнум, президент России обсудил 28 июля ситуацию с конфликтом на Украине с лидерами стран Африканского континента. Путин заявил, что беседа длилась долго, встреча завершилась около двух часов ночи, но была плодотворной. По его словам, состоялась очень полезная и откровенная дискуссия.

Председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил журналистам, что российский лидер показал, что готов к диалогу по Украине, осталось убедить Киев.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, принимающие участие в форуме Россия ― Африка лидеры стран Африканского континента не представили никаких новых предложений по урегулированию украинского конфликта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что Россия по официальным и неофициальным каналам получила порядка 30 мирных инициатив по урегулированию на Украине. Дипломат подчеркнула, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Официальный представитель МИД также напомнила, что в апреле 2022 года представители Украины покинули переговоры, о которых сами же и просили, а в сентябре законодательно запретили вести переговоры с Россией.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Москва сможет вступить в переговоры с Киевом лишь после того, как украинская сторона примет условия российских властей.