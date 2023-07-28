Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил журналистам 28 июля, что президент России Владимир Путин показал, что готов к диалогу по Украине, осталось убедить Киев.

Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Ассумани

«Мы должны добиться прекращения огня на Украине», — сказал Ассумани.

Он добавил, что российский лидер показал готовность вести диалог и найти решение.

Президент России обсудил 28 июля ситуацию с конфликтом на Украине с лидерами стран Африканского континента. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принимающие участие в форуме Россия ― Африка лидеры стран Африканского континента не представили никаких новых предложений по урегулированию украинского конфликта.

16 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса, посетивший в составе африканской делегации Киев, раскрыл детали нового мирного плана по Украине. Документ состоит из десяти пунктов и подразумевает обеспечение гуманитарной поддержки пострадавшим и урегулирование обмена пленными, а также достижение мира дипломатическим путём, деэскалацию конфликта с обеих сторон, обеспечение движения зерновых и удобрений, более тесное взаимодействие со странами Африки, гарантии безопасности для всех стран и обеспечение суверенности государств и народов в соответствии с Уставом ООН.

Путин при этом выразил благодарность лидерам африканских стран за их усилия и отметил, что Москва готова решать проблемы, связанные с Украиной, невоенным путём, однако от этого отказываются Киев и его западные партнёры.