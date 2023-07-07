Москва, 7 июля, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Россия может начинать переговоры с Украиной только после того, как та примет условия Москвы, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом он заявил 7 июля корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, когда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в своем заявлении в пятницу как раз и укзаало, что Россия «никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом», однако Киев поставил такие условия для начала этих переговоров, которые никто даже не станет обсуждать.

«Переговоры с Украиной можно начинать после того, как она примет условия России. А условия России не изменились — это денацификация и демилитаризация Украины. Мы уже это делаем, но надо довести эту работу до конца», — констатировал Джабаров.

По его мнению, рано или поздно переговоры должны будут состояться, но к тому моменту украинский режим должен либо капитулировать, либо сойти с политической арены.

Джабаров подчеркнул, что Москва в самом деле не закрывала двери для переговоров, но те условия, которые выдвигает Украина (возвращение к её границам 1991 года, дойти до Крыма и прочее) даже не будут обсуждаться. При таких требованиях никто не будет вести переговоры с Украиной.

«Переговоры должны обеспечить безопасность Российской Федерации — гарантировать, что рядом с нами будет дружественное либо нейтральное государство. А не государство-агрессор, каким является Украина», — считает сенатор.

Член Совета Федерации убеждён, что для того, чтобы Украина была готова к таким переговорам, надо, чтобы западные страны перестали снабжать Киев летальным оружием, перестали финансировать все его военные операции и прекратили подстрекать Украину к враждебным и агрессивным действиям.

Джабаров считает, что у киевского режима есть только одна перспектива — стать дружественным России государством, отказаться от агрессивных планов, прежде всего от вступления в НАТО.

«Желание Украины вступить в НАТО ставит крест на любых попытках мирных переговоров. И чем раньше на Западе это поймут, тем меньше будет жертв и потрясений в Европе», — подытожил Джабаров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что своё заявление о готовности России к переговорному процессу Песков сделал, комментируя высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко, предположившего, что российско-украинские переговоры могут начаться уже осенью 2023 года. При этом Песков подчеркнул, что пока никаких перспектив для начала этого процесса не просматривается.

В свою очередь, Лукашенко не исключил того, что осенью ситуация изменится настолько, что вынудит Киев сесть за стол переговоров. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский уже осознал, что ему не победить Россию.

При этом, как полагает Лукашенко, Зеленский будет настаивать на принятии Украины в НАТО и предъявлять Западу претензии по поводу финансирования и нового оружия.