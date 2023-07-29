Санкт-Петербург, 29 июля, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил 29 июля, что со странами Африки состоялась откровенная и полезная дискуссия по Украине. Об этом российский лидер заявил на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«На мой взгляд, состоялась очень откровенная полезная дискуссия», — сказал Путин.

Глава государства отметил на встрече, что страны плодотворно взаимодействуют по линии ООН и на других международных площадках.

С 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге проходил второй саммит Россия — Африка. Путин обсудил ситуацию с конфликтом на Украине с лидерами африканских стран. Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, общение с африканской миссией по Украине закончилось около 2 часов ночи. Он также заявил, что Путин и лидеры стран Африки не будут подписывать совместный меморандум по итогам переговоров.

Российский лидер 28 июля отметил, что он доволен тем, что главные мероприятия на саммите прошли в конструктивной дружеской атмосфере и очень результативно.

28 июля председатель Афросоюза Азали Ассумани заявил, что президент России показал готовность к диалогу по украинскому конфликту, и теперь остается убедить Киев вступить в переговоры с Москвой.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса 17 июня раскрыл подробности африканского мирного плана по Украине. Документ содержит 10 пунктов. Он предусматривает, в том числе, обеспечение гуманитарной поддержки пострадавшим и урегулирование обмена пленными.