Санкт-Петербург, 29 июля, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает плодотворной свою встречу с главами ряда африканских стран по Украине, которая состоялась в ночь на 29 июля. Об этом глава государства заявил на встрече с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой.

Александр Рюмин/ТАСС

Российский лидер подчеркнул, что беседа длилась долго и встреча завершилась около двух часов ночи по Москве.

«Но зато мы очень активно и, на мой взгляд, продуктивно поработали», ― добавил Путин.

По его словам, это пошло на пользу и двусторонним отношениям, и отношениям России с африканским континентом в целом. Российский лидер сказал, что этого удалось достичь, в том числе, активному участию в подготовке встречи и самого президента ЮАР Рамафосы.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля президент Путин обсудил ситуацию с конфликтом на Украине с лидерами стран Африканского континента. Он заявил, что российские власти никогда не отказывались от переговоров и готовы искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.

Российский лидер отметил, что Москва стремится продвигать такую позицию, несмотря на линию западных стран, стремящихся действовать исключительно в своих интересах в любом международном конфликте. Президент также заявил, что предложения по урегулированию украинского кризиса, выдвинутые странами Африки, перекликаются с мирным планом, обнародованным Китаем в феврале 2023 года. Однако, как добавил Путин, власти Украины «издали специальную нормативную базу, запрещающую переговоры с Россией».

Председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что президент России показал готовность к диалогу по украинскому конфликту и теперь остаётся убедить Киев вступить в переговоры с Москвой.