Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Никаких новых предложений по урегулированию украинского кризиса лидеры стран Африки, участвующие в форуме Россия ― Африка, не представили. Об этом 28 июля журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС TASS

Официальный представитель Кремля добавил, что сегодня вечером российский лидер Владимир Путин проведёт встречу с представителями африканских стран, на которой продолжат диалог по украинской проблематике. Он напомнил, что продолжить обсуждение стороны условились в ходе переговоров, которые прошли 17 июня в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

«Африканцы будут продолжать задавать вопросы по украинской тематике, президент будет готов давать исчерпывающие ответы», ― подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса, посетивший в составе африканской делегации Киев, раскрыл детали нового мирного плана по Украине. Африканский мирный план состоит из десяти пунктов и подразумевает обеспечение гуманитарной поддержки пострадавшим и урегулирование обмена пленными, а также достижение мира дипломатическим путём, деэскалацию конфликта с обеих сторон, обеспечение движения зерновых и удобрений, более тесное взаимодействие со странами Африки, гарантии безопасности для всех стран и обеспечение суверенности государств и народов в соответствии с Уставом ООН.

На следующий день Рамафоса представил этот план российскому лидеру Владимиру Путину. На встрече в Санкт-Петербурге президент ЮАР заявил, что африканские лидеры выразили уверенность, что могут внести положительный вклад в урегулирование украинского кризиса. Африканский политик подчеркнул, что эти предложения не должны вступать в конкуренцию с предложениями других игроков.

В свою очередь российский лидер выразил благодарность лидерам африканских стран за их усилия и отметил, что Москва готова решать проблемы, связанные с Украиной, невоенным путём, однако от этого отказываются Киев и его западные партнёры.