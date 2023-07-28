Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с конфликтом на Украине с лидерами стран африканского континента. Об этого российский лидер заявил 28 июля в ходе второго пленарного заседания саммита Россия — Африка.

Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС Владимир Путин (в центре) во время пленарного заседания второго саммита Россия – Африка

«Сегодня вечером обсудим с заинтересованными африканскими странами и ситуацию вокруг Украины. Создаётся целый ряд двусторонних контактов с африканскими лидерами», — сказал он.

Глава государства уточнил, что он доволен тем, что главные мероприятия на саммите прошли в конструктивной дружеской атмосфере и очень результативно.

Путин добавил, что это касается экономического и гуманитарного форума, заседаний саммита и специальной встречи с руководителями региональных организаций Африки

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принимающие участие в форуме Россия ― Африка лидеры африканских стран не представили никаких новых предложений по урегулированию украинского конфликта. Представитель Кремля уточнил, что вечером 28 июля глава государства в ходе встречи с представителями стран Африки продолжит диалог по украинской проблематике.

После этого Песков отметил, что Киев, даже находясь в непростой ситуации, не настроен на диалог по урегулированию конфликта на Украине.