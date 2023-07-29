Москва, 29 июля, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Россия по официальным и неофициальным каналам получила порядка 30 мирных инициатив по урегулированию на Украине. Об этом 29 июля сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Месяц назад уже было порядка 30, которые делались по государственной линии или даже каким-то частным образом, общественными деятелями», — сказала дипломат в интервью агентству ТАСС.

Захарова отметила, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Официальный представитель МИД также напомнила, что в апреле 2022 года представители Украины покинули переговоры, о которых сами же и просили, а в сентябре законодательно запретили вести переговоры с Россией.

С 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге проходил второй саммит Россия — Африка. 28 июля президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с конфликтом на Украине с лидерами африканских стран. Председатель Африканского союза Азали Ассумани отметил, что президент России показал, готовность к диалогу по украинскому конфликту и теперь остается убедить Киев вступить в переговоры с Москвой. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принимающие участие в форуме Россия ― Африка лидеры стран Африканского континента не представили никаких новых предложений по урегулированию украинского конфликта.

Путин при этом выразил благодарность лидерам африканских стран за их усилия и отметил, что Москва готова решать проблемы, связанные с Украиной, невоенным путём, однако от этого отказываются Киев и его западные партнёры.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, посетивший в составе африканской делегации Киев 16 июня, раскрыл детали нового мирного плана по Украине. Он стоит из 10 пунктов и подразумевает, в частности, обеспечение гуманитарной поддержки пострадавшим и урегулирование обмена пленными. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил лишь, что сейчас переговоры с Москвой бесполезны.

В феврале Китай обнародовал план по мирному решению украинского конфликта. Документ включал 12 пунктов, среди которых отказ от позиции холодной войны и уважение суверенитета каждой страны. Президент России Владимир Путин заявил, что представленный Китаем мирный план по Украине может быть взят за основу для урегулирования.

Президент Украины на саммите G20 выдвинул свой мирный план из десяти пунктов.

Мирный план по урегулированию конфликта на Украине в июне предложила Индонезия. Одним из пунктов плана является создание демилитаризованной зоны.